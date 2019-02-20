特朗普稱期待與金正恩會面 但不急於達成無核化目標

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第二次美朝峰會下星期舉行，特朗普總統指，只要北韓不再核試，他不急於要求北韓落實無核化，而北韓領袖金正恩就據報會於峰會後訪華，向中國國家主席習近平介紹峰會成果。

距離新一次峰會還有一星期，特朗普於白宮表示，期望與金正恩會面，但他不急於達成無核化目標。

特朗普又提到在他剛上台的時候，美朝關係是世上最危險的關係之一，但現在已大為改善，亦期望峰會能有成果，不過美方目前仍會維持制裁。

對於有報道指，兩國將互相派聯絡主任及宣告韓戰結束，美國國務院發言人指，不會搶先於特朗普或外交官員前公布。

美國、北韓及越南至今都未有公布峰會場地。《路透社》引述多名峰會消息人士表示，二人很大機會於國賓館會面，金正恩將乘火車前往越南，由於行程需時至少兩日半，意味金正恩會於本星期內啟程，以便在下星期一到埗，不過目前未有最終定案。

《韓聯社》就引述北京消息人士指，金正恩將於下月訪華，與國家主席習近平會面，正如上次美朝峰會後一樣，向習近平介紹峰會成果。

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