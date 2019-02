特朗普稱期待與金正恩會面 但不急於達成無核化目標

【i-CABLE】

第二次美朝峰會下星期舉行,特朗普總統指,只要北韓不再核試,他不急於要求北韓落實無核化,而北韓領袖金正恩就據報會於峰會後訪華,向中國國家主席習近平介紹峰會成果。

距離新一次峰會還有一星期,特朗普於白宮表示,期望與金正恩會面,但他不急於達成無核化目標。

特朗普又提到在他剛上台的時候,美朝關係是世上最危險的關係之一,但現在已大為改善,亦期望峰會能有成果,不過美方目前仍會維持制裁。

對於有報道指,兩國將互相派聯絡主任及宣告韓戰結束,美國國務院發言人指,不會搶先於特朗普或外交官員前公布。

美國、北韓及越南至今都未有公布峰會場地。《路透社》引述多名峰會消息人士表示,二人很大機會於國賓館會面,金正恩將乘火車前往越南,由於行程需時至少兩日半,意味金正恩會於本星期內啟程,以便在下星期一到埗,不過目前未有最終定案。

《韓聯社》就引述北京消息人士指,金正恩將於下月訪華,與國家主席習近平會面,正如上次美朝峰會後一樣,向習近平介紹峰會成果。

