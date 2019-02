【KTSF】

特朗普政府週二宣布,計劃取消給予加州興建高鐵的9.29億元,並且要求加州退還已經花了的額外25億元,理由是加州未有提供配對的經費,而且工程不能在2022年限期前完成。

特朗普和州長紐森近日就高鐵項目在推特上針鋒相對,紐森上週公布州情咨文時,宣布暫時不興建連接舊金山至洛杉磯的高鐵,將會專注興建中谷路段。

州長紐森在週二下午發聲明作出回應,說明顯是特朗普總統的政治懲罰,但加州不會袖手旁觀,紐森說這是加州的金錢,他們會爭取。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。