南灣足球教練涉性侵犯未成年女學員被捕

南灣Santa Clara縣縣警拘捕一名在Saratoga市Prospect高中任職的足球教練,他涉嫌性侵犯足球隊中一名14歲女學員。

根據警方資料顯示,受害少女的家長於上週六下午報警,聲稱懷疑女兒遭24歲的足球教練Jansen Estrada性侵犯。

當局就事件進行調查後,在週一拘捕Estrada。

警方透露疑犯與受害女學員已經持續了數個月的不當關係。

除了Prospect高中外,Estrada亦在聖荷西的Moreland初中及Easterbrook初中任職8年級學生的導師。

警方仍在調查案件有沒有其他受害者。

Santa Clara縣地區檢察官已對Estrada起訴5項重罪,包括性侵犯未成年人士和與未成年人士口交等罪。

