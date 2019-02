奧克蘭教師工會定週四罷工 料3千多名教師參與

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)教師工會與校區週三未能就協議達成共識,工會宣佈週四發動罷動,預料會有3,000幾名教師參與示威。

工會和校區週三再次談判,校區提出為教師加薪一共8.5%,比過去幾年所提出的加薪5%方案稍高,但是仍未滿足到工會要求的加薪12%。

有教師表示,加薪8.5%根本不足夠應付通漲,加薪也只是其中一項訴求,他們亦要求校區改以小班教學,聘請更多的輔導員和全職護士等,但是校區回應指不夠資金,工會因此宣佈週四罷工。

根據工會網站,罷工將會在週四早上6時半在市內各個學校展開,示威者然後會在11時半去到奧克蘭市府大樓前的Frank Ogawa廣場集會,再遊行到校區辦公室,下午2至4時半再返回學校示威。

在教師罷工期間,奧克蘭的學校仍然會開放,學生可以照常上課,校長和一些臨時教職員會暫時代課,介時各校會有特備課程,校內亦會照常供應午餐,所有由聯邦和州府資助的課後活動會如常進行,市府亦會開放圖書館和15個康樂中心讓學生逗留。

奧克蘭上次教師大罷工發生在1996年,持續了28天。

