奧克蘭教師工會定週四罷工 料3千多名教師參與

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）教師工會與校區週三未能就協議達成共識，工會宣佈週四發動罷動，預料會有3,000幾名教師參與示威。

工會和校區週三再次談判，校區提出為教師加薪一共8.5%，比過去幾年所提出的加薪5%方案稍高，但是仍未滿足到工會要求的加薪12%。

有教師表示，加薪8.5%根本不足夠應付通漲，加薪也只是其中一項訴求，他們亦要求校區改以小班教學，聘請更多的輔導員和全職護士等，但是校區回應指不夠資金，工會因此宣佈週四罷工。

根據工會網站，罷工將會在週四早上6時半在市內各個學校展開，示威者然後會在11時半去到奧克蘭市府大樓前的Frank Ogawa廣場集會，再遊行到校區辦公室，下午2至4時半再返回學校示威。

在教師罷工期間，奧克蘭的學校仍然會開放，學生可以照常上課，校長和一些臨時教職員會暫時代課，介時各校會有特備課程，校內亦會照常供應午餐，所有由聯邦和州府資助的課後活動會如常進行，市府亦會開放圖書館和15個康樂中心讓學生逗留。

奧克蘭上次教師大罷工發生在1996年，持續了28天。

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