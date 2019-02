舊金山日落區Noriega街6間商鋪遭人蓄意破壞（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區Noriega街週一晚有6間商鋪懷疑遭人蓄意破壞,商店玻璃都被打爛,警方正在調查事件。

案發地點位於舊金山日落區Noriega街夾33和32街之間的2500號路段,從街角的這家榮樺酒家開始,連同隔壁的另外5間店舖,週一晚11點20分左右遭人蓄意破壞,門窗玻璃都被打爛,包括點心外賣店、牙醫診所、茶莊及影音商店等。

這些商鋪都屬於同一棟出租樓宇,當中只有一家中藥店倖免,遭破壞的店鋪,大部分是華裔經營,除了門窗玻璃被毀,所幸沒有其它損失。

影音店老闆劉文暢說:”就是東西沒有被偷,進去偷的跡象沒有,但是玻璃是打碎了,整個正面和門的玻璃都打碎了,11塊大玻璃都被打碎,這個性質看來是比較惡劣,不知道甚麼人做案,為甚麼要這樣做。”

有目擊者稱,案發時看到一輛灰色汽車停在路邊,一名男子下車,打爛餐館和店舖的門窗後逃去無蹤。

警方表示,週一晚接報後已到場勘查,暫時不清楚匪徒犯案動機。

影音店老闆表示,雖然近期該區沒發生類似事件,但仍有不安全的感覺。

劉文暢說:”最近日落區頻頻發生偷盜事件,總是還是有一種不安的感覺。”

而破壞最嚴重的,是店鋪面積最大的榮樺酒家,正面及側面四塊大玻璃都被打爛。

酒家老闆說,樓宇的華裔業主週二早上已派人到受損店鋪清理,並將門窗暫時用木板封好,預計餐廳週二晚可以恢復營業,另外兩三間受損較輕的店鋪,週二仍照常營業。

劉文暢說:”房東還是很好的,發生問題以後,也沒有推卸的意思,都是積極的第一手在前面,處理這些事情。”

警方目前已得到監控錄影片段,希望能從片中看清楚匪徒的樣貌。

有受損商鋪的老闆表示,希望警方能夠儘快破案,將罪犯繩之以法,以杜絕此類事件再度發生。

