舊金山日落區Noriega街6間商鋪遭人蓄意破壞（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區Noriega街週一晚有6間商鋪懷疑遭人蓄意破壞，商店玻璃都被打爛，警方正在調查事件。

案發地點位於舊金山日落區Noriega街夾33和32街之間的2500號路段，從街角的這家榮樺酒家開始，連同隔壁的另外5間店舖，週一晚11點20分左右遭人蓄意破壞，門窗玻璃都被打爛，包括點心外賣店、牙醫診所、茶莊及影音商店等。

這些商鋪都屬於同一棟出租樓宇，當中只有一家中藥店倖免，遭破壞的店鋪，大部分是華裔經營，除了門窗玻璃被毀，所幸沒有其它損失。

影音店老闆劉文暢說：”就是東西沒有被偷，進去偷的跡象沒有，但是玻璃是打碎了，整個正面和門的玻璃都打碎了，11塊大玻璃都被打碎，這個性質看來是比較惡劣，不知道甚麼人做案，為甚麼要這樣做。”

有目擊者稱，案發時看到一輛灰色汽車停在路邊，一名男子下車，打爛餐館和店舖的門窗後逃去無蹤。

警方表示，週一晚接報後已到場勘查，暫時不清楚匪徒犯案動機。

影音店老闆表示，雖然近期該區沒發生類似事件，但仍有不安全的感覺。

劉文暢說：”最近日落區頻頻發生偷盜事件，總是還是有一種不安的感覺。”

而破壞最嚴重的，是店鋪面積最大的榮樺酒家，正面及側面四塊大玻璃都被打爛。

酒家老闆說，樓宇的華裔業主週二早上已派人到受損店鋪清理，並將門窗暫時用木板封好，預計餐廳週二晚可以恢復營業，另外兩三間受損較輕的店鋪，週二仍照常營業。

劉文暢說：”房東還是很好的，發生問題以後，也沒有推卸的意思，都是積極的第一手在前面，處理這些事情。”

警方目前已得到監控錄影片段，希望能從片中看清楚匪徒的樣貌。

有受損商鋪的老闆表示，希望警方能夠儘快破案，將罪犯繩之以法，以杜絕此類事件再度發生。

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