【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Lorenzo一名患有腦退化症的華裔長者失蹤,他的家人呼籲大家協助,尋回這名長者。

77歲的吳煜週二早上離家外出之後,至今音訊全無。

他的兒子表示,父親患了腦退化症,記憶不好,只記得每天晨運時走的路程。

週二早上大約9點半左右,有人在San Lorenzo高中有看到吳煜培在附近徘徊。

吳煜培身高5呎7吋,體重150磅左右,週二外出時戴著灰色棒球帽,黑色長外衣,灰色Puma長褲和白色球鞋。

吳煜培需要天天吃藥,如果有人看見他,應該打911通知警方。

