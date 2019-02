男士患口咽癌個案大增 醫生呼籲接種HPV疫苗（視頻）

【KTSF】

有醫生發現,男士患上口咽癌(Oropharynx cancer)的人數比起30幾年前大幅增加3倍,這種癌症是由HPV病毒引起,醫生呼籲家長記得幫孩子接種相關疫苗。

報導指,45至70歲男士患上口咽癌的人數每年正上升5%,他們很多都沒有長期吸煙或飲酒習慣,發病原因跟感染一種名為HPV病毒有關。

HPV病毒主要透過性接觸傳染,感染初期都沒有症狀,難以驗出,雖然很多感染者能夠在一至兩年內自我復原,但也有些人就在感染後,HPV病毒就在他們身體內潛伏多年。

感染者有機會因此患上口咽癌,即是在喉嚨和舌底之間位置生出腫瘤,症狀包括頸部出現腫塊,口腔唾液帶血等。

女性感染者亦有機會因此患上子宮頸癌,男性就有機會患陰莖癌。

有醫生表示,最好的預防方法就是帶孩子接種疫苗,通常好多家長已經知道要幫女孩子接種HPV疫苗,但由於見男性患上口咽癌人數大幅增加,因此呼籲家長記得幫男孩子接種。

根據聯邦疾控中心(CDC)網站,全國每年有近3.4萬幾人因感染了HPV而患上癌症。

