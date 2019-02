搵屋住專題：Fremont可負擔單位重新放售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont市再有可負擔單位重新放售,今次是一個兩睡房兩浴室的公寓單位,售價不用35萬元。

這個公寓單位在Fremont市Walnut Ave和238號公路交界,於2006年建成,面積有1,060平方英呎,售價為342,173元,HOA每月315元,有一個車位。

申請家庭最少要有兩個人,年收入條件方面,兩人家庭年收入不得多於91,850元,三人家庭年收入最高103,350元,四人家庭則為114,850元。

申請人必須是首次置業人士,即在過去三年內沒有擁有過房產,並目前在Fremont居住或工作,又或者之前曾在Fremont居住,同時需要獲得房屋貸款預審批。

單位會在2月23日週六下午2點到4點半開放參觀,申請於3月1日,週五中午12點截止。

申請詳情,請點擊:

https://fremont.gov/1635/Below-Market-Price-BMP-Homes

https://fremont.gov/DocumentCenter/View/40416/MLS-106-Silk-Oak-Common

