搵屋住專題：Fremont可負擔單位重新放售（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Fremont市再有可負擔單位重新放售，今次是一個兩睡房兩浴室的公寓單位，售價不用35萬元。

這個公寓單位在Fremont市Walnut Ave和238號公路交界，於2006年建成，面積有1,060平方英呎，售價為342,173元，HOA每月315元，有一個車位。

申請家庭最少要有兩個人，年收入條件方面，兩人家庭年收入不得多於91,850元，三人家庭年收入最高103,350元，四人家庭則為114,850元。

申請人必須是首次置業人士，即在過去三年內沒有擁有過房產，並目前在Fremont居住或工作，又或者之前曾在Fremont居住，同時需要獲得房屋貸款預審批。

單位會在2月23日週六下午2點到4點半開放參觀，申請於3月1日，週五中午12點截止。

申請詳情，請點擊：

https://fremont.gov/1635/Below-Market-Price-BMP-Homes

https://fremont.gov/DocumentCenter/View/40416/MLS-106-Silk-Oak-Common

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