聯儲局文件顯示官員對應否再加息意見分歧

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局公開上次議息會議紀錄文件,當中顯示,對於是否加息的問題,聯儲局官員出現意見分歧。

根據開會的紀錄文件顯示,在聯儲局1月的議息會議中,對於將來是否加息,聯儲局官員分為兩大陣營。

一個陣營爭辯說,只有在通脹高過預測的底線時才有可能加息,但另一個陣營就說,如果經濟表現符合預期,今年較後時間加息是恰當,而目前幾乎沒有通脹壓力。

在去年12月,局方曾經預測今年加息兩次,但聯儲局官員認為,今年初以來,經濟前景變得更加不穩定,因此有需要改變政策。

上次開會的文件也指出,雖然今年頭幾個星期金融政策略為寬鬆,但整體的金融狀況自去年9月以來就收緊了,加上全球經濟正在減慢,以及美國消費者和商業的信心已經有減弱,還有聯邦政府局部停擺,以及貿易戰等因素,都對經濟不利。

局方認為,在現階段要有”耐性”,是將風險降到最低。

另外,幾乎所有官員都希望,在今年較後時間停止縮減資產負債表,他們大致上同意,當”縮表”停止時,將房貸抵押的證券再投資在債市。

聯儲局又指出,現時的”縮表”行動超過一年,進展順利,對金融市場並無帶來明顯衝擊。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。