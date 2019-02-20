聯儲局文件顯示官員對應否再加息意見分歧

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局公開上次議息會議紀錄文件，當中顯示，對於是否加息的問題，聯儲局官員出現意見分歧。

根據開會的紀錄文件顯示，在聯儲局1月的議息會議中，對於將來是否加息，聯儲局官員分為兩大陣營。

一個陣營爭辯說，只有在通脹高過預測的底線時才有可能加息，但另一個陣營就說，如果經濟表現符合預期，今年較後時間加息是恰當，而目前幾乎沒有通脹壓力。

在去年12月，局方曾經預測今年加息兩次，但聯儲局官員認為，今年初以來，經濟前景變得更加不穩定，因此有需要改變政策。

上次開會的文件也指出，雖然今年頭幾個星期金融政策略為寬鬆，但整體的金融狀況自去年9月以來就收緊了，加上全球經濟正在減慢，以及美國消費者和商業的信心已經有減弱，還有聯邦政府局部停擺，以及貿易戰等因素，都對經濟不利。

局方認為，在現階段要有”耐性”，是將風險降到最低。

另外，幾乎所有官員都希望，在今年較後時間停止縮減資產負債表，他們大致上同意，當”縮表”停止時，將房貸抵押的證券再投資在債市。

聯儲局又指出，現時的”縮表”行動超過一年，進展順利，對金融市場並無帶來明顯衝擊。

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