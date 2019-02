舊金山農曆新年大巡遊花車預覽（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的農曆新年大巡遊將在本週六傍晚舉行,今年是豬年,花車上會出現什麼樣的豬?

距離一年一度盛大的農曆新年大遊行不到4天,一輛輛的花車上亮漆、釘上裝置、去塵,這些都是在舊金山第27號碼頭貨倉外面看不到的情景。

而今年是豬年,花車當然是以豬為主角。

花車製作人Stephanie Mufson說:”豬年的花車製作很有趣,我們的藝術家十分樂於把豬所代表的豐盛和歡樂體現出來。”

舊金山農曆新年大遊行是亞洲以外最大的農曆新年慶祝活動,也是北美剩下少有的夜間遊行。

1860年代開始,當時的華裔社區希望向美國廣大的社群介紹中華文化,中華總商會從1958年開始接管大遊行的統籌工作,當然每年的花車主題設計都離不開十二生肖。

富國銀行金融中心經理Ethel Reddy說:”豬代表財富,我們引進不同的設計,尤其是綻放的花。”

農曆新年大遊行將在本週六舉行,傍晚5點15分從Market和二街開始,在Geary Boulevard繞著聯合廣場一圈,然後沿著Keary街往北遊行一直到Columbus Avenue。

民眾也可以當天傍晚6點到8點透過本台直播觀看遊行。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。