舊金山農曆新年大巡遊及街會週末舉行 市民要注意甚麼（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

一年一度的舊金山農曆新年大巡遊及街會將於本週末舉行,舊金山應急管理局設立一套緊急通訊系統,將重要的交通、天氣及突發事件等資訊,第一時間通知市民。

應急管理局聯同警方、消防局及縣警等,呼籲計劃參與週六巡遊及街會的市民,加入市府的緊急資訊通報系統,只要傳一個短訊去888-777,短訊內容寫上”LUNARSF”,市民會在當天收到各種重要的資訊,包括封路、交通情況、空氣質素及重大事故等。

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)說:”舉行重大活動時,我們可能會停電,或者看不到電視等,發生重大事故時,大家有可能接收到短訊通知,在平日來看,這個系統可能不太重要,但一旦有大型活動,短訊可能是最主要的方法去通知大家。”

除了遊行外,當日在華埠亦會舉行元宵街會,預計數以十萬計的人會來到舊金山。

警方表示,知道過年放爆竹是華人的傳統,但人多,建築物多,為了保障大家的安全,除了巡遊上放的爆竹,警員當日會嚴厲打擊其他放爆竹的行為,就算是”仙女棒”都不可以。

中央警局分局長易文耀(Robert Yick)說:”我想讓大家知道,我的警員當日會嚴厲執法,就算是較安全,不會爆開的爆竹都不能接受,他們會警告甚或開罰單,亦會充公所有爆竹。”

警方指,舊金山現在沒有收到潛在的威脅,之所以提前通知大家,是希望大家到時會有所警惕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。