舊金山農曆新年大巡遊及街會週末舉行 市民要注意甚麼（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

一年一度的舊金山農曆新年大巡遊及街會將於本週末舉行，舊金山應急管理局設立一套緊急通訊系統，將重要的交通、天氣及突發事件等資訊，第一時間通知市民。

應急管理局聯同警方、消防局及縣警等，呼籲計劃參與週六巡遊及街會的市民，加入市府的緊急資訊通報系統，只要傳一個短訊去888-777，短訊內容寫上”LUNARSF”，市民會在當天收到各種重要的資訊，包括封路、交通情況、空氣質素及重大事故等。

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）說：”舉行重大活動時，我們可能會停電，或者看不到電視等，發生重大事故時，大家有可能接收到短訊通知，在平日來看，這個系統可能不太重要，但一旦有大型活動，短訊可能是最主要的方法去通知大家。”

除了遊行外，當日在華埠亦會舉行元宵街會，預計數以十萬計的人會來到舊金山。

警方表示，知道過年放爆竹是華人的傳統，但人多，建築物多，為了保障大家的安全，除了巡遊上放的爆竹，警員當日會嚴厲打擊其他放爆竹的行為，就算是”仙女棒”都不可以。

中央警局分局長易文耀（Robert Yick）說：”我想讓大家知道，我的警員當日會嚴厲執法，就算是較安全，不會爆開的爆竹都不能接受，他們會警告甚或開罰單，亦會充公所有爆竹。”

警方指，舊金山現在沒有收到潛在的威脅，之所以提前通知大家，是希望大家到時會有所警惕。

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