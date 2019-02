【KTSF 林佩樺報導】

加州鐵路(Caltrain)徵求多種經驗背景的人士,正在大舉招募幾百名員工。

您想找一個工時彈性、可以偶爾出差、沒有經驗也可以有4萬起薪的工作嗎?

增加汽油稅法案通過後,Caltrain得到一大筆新預算,因此招聘更多道路維修人員,負責補修坑洞、清除掩蓋物、並在全加州修橋。

Caltrain表示,應徵者如果經驗有限,也可以提出申請,Caltrain希望申請人有一年維修或施工的經驗,但如果只持有文憑也可以。

偶爾出差指的是隨著施工計畫在加州各地,工作時間彈性意味要在夜晚和週末上班,Caltrain提供很多福利,包括一年11天假期。

此外,Caltrain也在招聘工程師、調查人員和大型工具操作員。

