【KTSF】

剛剛過去的長週末,駕車出遊的民眾或會感受到假日的繁忙交通,有加州參議員提出,以高速公路不限速度來解決問題。

代表南加州橙縣的州參議員John Moorlach提出SB319法案,建議在5號公路和99號公路從Bakersfield到Stockton的雙向行車線,各興建一條不限速度的車道。

他表示,計劃比興建高鐵更加貼地,而且對環境較好。

他以德國的無限速公路作例子,指提案會減少高速公路交通意外,提高汽車油耗效率,以及減少交通堵塞。

但他沒有提到計劃的成本,並表示還有細節,例如最低時速等需要商榷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。