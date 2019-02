特朗普向委內瑞拉總統馬杜羅施壓 要求他下台

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統週一表示,美國正盡全力派遣人手前往委內瑞拉協助救援,美國與多個國家承認的臨時總統瓜伊多宣稱,本月23日是美國救援物品進入委內瑞拉的日子,但馬杜羅政權反對。

特朗普週一向委內瑞拉獨裁者馬杜羅施壓,要求他下台,讓委內瑞拉恢復民主。

特朗普說:”我們尋求合平的政權轉換,但不排斥任何手段。”

他週一向在邁阿密的委內瑞拉社區表示,美國盡最大能力派遣更多人手去幫忙。

本週末一架載著救援人員的美國飛機,降落在哥倫比亞。

共和黨籍的佛州聯邦參議員Marco Rubio表示,就算沒有馬杜羅的批准,美國正在派人到委國邊境。

Rubio說:”救援人員會進去,我認為最終問題是進去的方式是他配合,還是他不配合。”

特朗普指責馬杜羅不讓裝載食物和藥品的卡車進入。

副總統彭斯本週末也在德國呼籲歐盟,承認瓜伊多為臨時總統。

四面楚歌的總統馬杜羅則在電視上駁斥特朗普的言論,指責特朗普說話像納粹,把白人優越主義強加於委內瑞拉頭上,又好像美國已經擁有委內瑞拉。

馬杜羅在大選前大舉鎮壓反對派與異議者,使得他的當選連任備受質疑。

在他的左翼社會主義統治下,委內瑞拉的經濟崩潰,通貨膨脹率達一萬倍,導致民不聊生,300萬人外跑成了經濟難民。

反對派領袖瓜伊多不久前自我宣布出任臨時總統,要重新大選,還政於民。

