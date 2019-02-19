特朗普指聯調局兩高層企圖向他發動非法政變

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統聲稱，有人企圖向他發動非法政變，他指肇事者是前代理聯邦調查局長Andrew McCabe和副聯邦司法部長Rod Rosenstein。

特朗普指，前代理FBI局長Andrew McCabe被炒是因為說謊，也說McCabe電視訪問所講的都是瘋話。

McCabe去年3月退休前一天被開除，司法總監察長認為，McCabe非法授權FBI人員爆料給華爾街日報，並就此誤導調查員，不過McCabe現在透露，他相信自己被開除是因為調查特朗普。

McCabe說：” 他表明要我在退休前把我去掉，我相新我被開除是因為我立案調查美國總統。”

有保守派評論員認為，此舉等同企圖政變，特朗普也認同，指McCabe和Rosenstein討論援引憲法第25修正案罷免特朗普，是非法企圖政變，參議院司法委員會主席Lindsey Graham承諾會徹查事件。

而McCabe詳細說明，為啟動第25修正案，Rosenstein願意怎樣配合。

McCabe說：”我們討論總統為何堅持要開除局長（Comey）以及此事，他是否有想過通俄案調查，和這是否影響他的決定，在那次對話中，副司法部長提出配戴竊聽器進入白宮，他說自己進入白宮從沒被搜身，可以很容易配戴錄音設備，他們並不會發覺，他並非在說笑。”

Rosenstein雖然有發聲明指事件與他無關，但就沒有否認有討論過，他只是透過司法部發言人說，從來沒有授權錄音，也沒有考慮要援引憲法第25修正案罷免，但McCabe卻堅持，Rosenstein對總統慣常把Comey被開除與俄國拉上關係感到不安。

McCabe在訪問中也提到，特朗普信任俄國總統普田，而不信任美國的情報機構。

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