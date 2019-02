特朗普指聯調局兩高層企圖向他發動非法政變

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統聲稱,有人企圖向他發動非法政變,他指肇事者是前代理聯邦調查局長Andrew McCabe和副聯邦司法部長Rod Rosenstein。

特朗普指,前代理FBI局長Andrew McCabe被炒是因為說謊,也說McCabe電視訪問所講的都是瘋話。

McCabe去年3月退休前一天被開除,司法總監察長認為,McCabe非法授權FBI人員爆料給華爾街日報,並就此誤導調查員,不過McCabe現在透露,他相信自己被開除是因為調查特朗普。

McCabe說:” 他表明要我在退休前把我去掉,我相新我被開除是因為我立案調查美國總統。”

有保守派評論員認為,此舉等同企圖政變,特朗普也認同,指McCabe和Rosenstein討論援引憲法第25修正案罷免特朗普,是非法企圖政變,參議院司法委員會主席Lindsey Graham承諾會徹查事件。

而McCabe詳細說明,為啟動第25修正案,Rosenstein願意怎樣配合。

McCabe說:”我們討論總統為何堅持要開除局長(Comey)以及此事,他是否有想過通俄案調查,和這是否影響他的決定,在那次對話中,副司法部長提出配戴竊聽器進入白宮,他說自己進入白宮從沒被搜身,可以很容易配戴錄音設備,他們並不會發覺,他並非在說笑。”

Rosenstein雖然有發聲明指事件與他無關,但就沒有否認有討論過,他只是透過司法部發言人說,從來沒有授權錄音,也沒有考慮要援引憲法第25修正案罷免,但McCabe卻堅持,Rosenstein對總統慣常把Comey被開除與俄國拉上關係感到不安。

McCabe在訪問中也提到,特朗普信任俄國總統普田,而不信任美國的情報機構。

