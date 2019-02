東灣Tesla Model X撞樹後焚燒 司機及時逃生

【KTSF】

一名Tesla員工週一早上駕駛Tesla Model X,意外撞向路旁的樹,汽車著火焚燒,而司機就及時逃生,Fremont警方表示,該司機能自行離開汽車,並且只是受了輕傷,十分幸運。

早上7點左右,一輛Tesla Model X在Paseo Padre Parkway南行,走到Thornton Avenue時,汽車突然撞向路旁的樹,當時車上只有司機一人。

他自行離開汽車,沒多久之後汽車就著火,消防員需要出動貨車將Tesla升起,讓消防員可以直接向位於車底的電池噴水,救火及降溫,幾個小時後才將車拖走。

至於撞車時汽車的自動駕駛系統是否啟動,警方表示仍在調查中,而Tesla的工程師也去了現場研究意外的原因。

