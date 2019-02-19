全美16州入稟挑戰特朗普對美墨邊界發緊急狀態令

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美國16個州聯手入稟法院挑戰特朗普總統的緊急狀態令，指特朗普借緊急狀態繞過國會獲取經費建造美墨邊境圍牆，是越權及違憲，白宮暫時未有回應。

近百名示威者在白宮外，抗議特朗普透過頒布緊急狀態令，獲取建造美墨邊境圍牆的款項，形容這樣做是偷納稅人的錢。

由加州牽頭，紐約、新澤西及伊利諾伊等16個州，週一聯手入稟舊金山的加州北區聯邦法院，指特朗普透過頒布緊急狀態令繞過國會，動用其他聯邦部門經費興建美墨邊境圍牆，是越權及違憲。

入稟狀指，目前美墨邊境情況根本不緊急，特朗普單方面掠奪納稅人金錢，調動經費變相會削減，各州數以百萬計聯邦撥款，影響當地軍事建設及打擊犯毒活動的進度，長遠亦會拖慢當地經濟發展，為保障各州民眾權益，決定入稟挑戰。

目前入稟的州分，全部都是由民主黨人出任州長或州檢察總長，當中加州及新墨西哥州接壤墨西哥邊境。

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