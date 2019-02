全美16州入稟挑戰特朗普對美墨邊界發緊急狀態令

【i-CABLE】

美國16個州聯手入稟法院挑戰特朗普總統的緊急狀態令,指特朗普借緊急狀態繞過國會獲取經費建造美墨邊境圍牆,是越權及違憲,白宮暫時未有回應。

近百名示威者在白宮外,抗議特朗普透過頒布緊急狀態令,獲取建造美墨邊境圍牆的款項,形容這樣做是偷納稅人的錢。

由加州牽頭,紐約、新澤西及伊利諾伊等16個州,週一聯手入稟舊金山的加州北區聯邦法院,指特朗普透過頒布緊急狀態令繞過國會,動用其他聯邦部門經費興建美墨邊境圍牆,是越權及違憲。

入稟狀指,目前美墨邊境情況根本不緊急,特朗普單方面掠奪納稅人金錢,調動經費變相會削減,各州數以百萬計聯邦撥款,影響當地軍事建設及打擊犯毒活動的進度,長遠亦會拖慢當地經濟發展,為保障各州民眾權益,決定入稟挑戰。

目前入稟的州分,全部都是由民主黨人出任州長或州檢察總長,當中加州及新墨西哥州接壤墨西哥邊境。

