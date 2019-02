聖地牙哥SeaWorld纜車故障 約16人被困空中

【KTSF】

南加州聖地牙哥主題公園SeaWorld海洋世界週一晚發生纜車故障,約有16人被困在空中幾小時,最後安全被救出。

聖地牙哥警方指,週一晚當地刮起強風,導致SeaWorld海洋世界水上纜車Bayside Skyride短路,突然停止運行。

當局估計有約15至30人被困纜車車廂,其中16人當時被困在水上約80英呎的空中,當中包括一名嬰兒和一名身體部分癱瘓的男子。

消防員必須逐個逐個乘客用繩索從空中的車廂中吊落到水面上的救生艇,直到週一晚11點半,將16名乘客全部救出,沒有人受傷。

園方表示,每一個車廂都有配備毛毯並有用對講機,和被困乘客保持聯絡,並表示會對纜車進行徹底調查後才會重開。

