【KTSF 郭柟報導】

中半島聖馬刁市一幢民居週二清晨起火,導致一名婆婆死亡,附近幾名鄰居要暫時撤離。

消防人員表示,火警發生在約清晨4時半,消防員趕到South Humboldt街100號一間房屋內,將86歲女事主救出,之後為她進行急救和心肺復甦,但該名婆婆最終不治。

火場附近6至7名鄰居要暫時撤離,搬到親人家中暫住。

消防員過了不久將火撲熄,起火原因仍在調查中。

