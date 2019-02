奧克蘭教師定週四罷工 家長擔憂影響子女學業進度

【KTSF 鄭麗娜報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)教師準備在本週四罷工,奧克蘭市長週一表示,擔心會影響學生的學業進度,很多家長也表示擔憂。

大約有3,000名奧克蘭校區教師預計會在週四罷工,週一在馬丁路德金小學舉辦的一個社區服務項目上,奧克蘭市長Libby Schaaf對數百名的志願者來參加活動,維持校園乾淨的環境表示歡迎,她也提到教師罷工。

Schaaf說:”週四的罷工若能避免,我會感到意外,但週五學校會關閉,我希望只罷工一天。”

市府表示,在學校停開期間,市府會開放圖書館和15個康樂中心,為孩子們提供去處。

但學區想讓家長把孩子帶來學校,表示中央辦公室的職員會幫忙監管。

馬丁路德金小學校長表示,學生將會用電腦上基本課程,並觀看科學教學視頻。

工會總部在數週前,就已經做了很多準備工作,週一主要是協調人員,確保每個學校的教師罷工都有秩序展開。

有家長表示,不會讓孩子去學校,以此來支持教師罷工。

很多家長表示擔憂,不知道罷工會持續多久,也不知道如何做準備。

奧克蘭上次教師大罷工發生在1996年,持續了28天。

