奧克蘭教師定週四罷工 家長擔憂影響子女學業進度

February 19, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 鄭麗娜報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）教師準備在本週四罷工，奧克蘭市長週一表示，擔心會影響學生的學業進度，很多家長也表示擔憂。

大約有3,000名奧克蘭校區教師預計會在週四罷工，週一在馬丁路德金小學舉辦的一個社區服務項目上，奧克蘭市長Libby Schaaf對數百名的志願者來參加活動，維持校園乾淨的環境表示歡迎，她也提到教師罷工。

Schaaf說：”週四的罷工若能避免，我會感到意外，但週五學校會關閉，我希望只罷工一天。”

市府表示，在學校停開期間，市府會開放圖書館和15個康樂中心，為孩子們提供去處。

但學區想讓家長把孩子帶來學校，表示中央辦公室的職員會幫忙監管。

馬丁路德金小學校長表示，學生將會用電腦上基本課程，並觀看科學教學視頻。

工會總部在數週前，就已經做了很多準備工作，週一主要是協調人員，確保每個學校的教師罷工都有秩序展開。

有家長表示，不會讓孩子去學校，以此來支持教師罷工。

很多家長表示擔憂，不知道罷工會持續多久，也不知道如何做準備。

奧克蘭上次教師大罷工發生在1996年，持續了28天。

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