幼童接觸螢光幕太多 美國兒科學院建議設限制（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】
家裡有小朋友的觀眾，有沒有發覺現在的孩子看螢光幕的時間越來越長呢？
兒科期刊JAMA Pediatrics週一發表研究指出，現在的兒童用在螢光幕的時間是1997年的兩倍有多。
他們用的媒體包括電視、電腦、手機、平板電腦，以及其它電子設施。
1997年兩歲以下幼童，每日接觸螢光幕的時間是1.3小時，2014年這個組別平均用超過3小時。
這些幼童用得最多的媒體並非電腦設施，竟然是傳統的電視機，由每日看半小時，大幅飆升到超過2.5小時。
至於3到5歲的小孩子，看電視時間多年來維持在約2.5小時。
幼童接觸螢光幕太多，會影響認知、語言，以及社交的成長，也會增加肥胖症以及睡眠不佳的風險。
美國兒科學院建議，18個月以下的年幼兒童完全不要接觸螢光幕。
他們又建議兩歲到5歲的小孩子，接觸螢光幕的上限是一小時。
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