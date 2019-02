幼童接觸螢光幕太多 美國兒科學院建議設限制（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

家裡有小朋友的觀眾,有沒有發覺現在的孩子看螢光幕的時間越來越長呢?

兒科期刊JAMA Pediatrics週一發表研究指出,現在的兒童用在螢光幕的時間是1997年的兩倍有多。

他們用的媒體包括電視、電腦、手機、平板電腦,以及其它電子設施。

1997年兩歲以下幼童,每日接觸螢光幕的時間是1.3小時,2014年這個組別平均用超過3小時。

這些幼童用得最多的媒體並非電腦設施,竟然是傳統的電視機,由每日看半小時,大幅飆升到超過2.5小時。

至於3到5歲的小孩子,看電視時間多年來維持在約2.5小時。

幼童接觸螢光幕太多,會影響認知、語言,以及社交的成長,也會增加肥胖症以及睡眠不佳的風險。

美國兒科學院建議,18個月以下的年幼兒童完全不要接觸螢光幕。

他們又建議兩歲到5歲的小孩子,接觸螢光幕的上限是一小時。

