時裝教父卡爾拉格菲爾德逝世 終年85歲

【i-CABLE】

有”老佛爺”之稱的時裝教父卡爾拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)逝世,終年85歲,他80年代開始擔任Chanel的藝術總監,進一步將Chanel提升至世界頂級時裝品牌的更高層次,時裝界對他的離世表示惋惜,形容世界損失一位創意天才。

筆挺西裝,配以太陽眼鏡、皮手套,再加上銀白色的馬尾,這一身造型,就是拉格菲爾德的象徵。

他生於德國漢堡,14歲時移居巴黎,高中學習繪畫與歷史,懂得英、法、德及意大利四國語言。

21歲勝出外套設計比賽,自此與時尚結下不解之緣,更獲知名設計師垂青擔任助理,其後正式成為設計師,與法國品牌Chloe合作,在服裝上保留優美簡潔造型,同時突顯熱情鮮明的設計概念。

1965年,意大利品牌Fendi提拔當時仍是新晉設計師的拉格菲爾德,自此一直平步青雲,擔任藝術總監,創造出著名的品牌標誌,令Fendi躋身高級時裝之列。

一絲不苟的他在1983年兼任法國品牌Chanel的藝術總監,延續品牌優雅形象之餘,更加以改革,為這個創立百多年的經典品牌賦予新生命。

除了與不同品牌合作,拉格菲爾德亦以自己名字創立時裝品牌,巧妙糅合古典與街頭風格。

性格果斷堅持,他曾經揚言絕不會辭職,會一直做到無法工作為止。

據報他數週前已經感到不適,上月更缺席Chanel春夏高級時裝表演,是他36年來首次未有露面。

拉格菲爾德當地週二早上在巴黎近郊的醫院病逝,終年85歲。

