時裝教父卡爾拉格菲爾德逝世 終年85歲

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有”老佛爺”之稱的時裝教父卡爾拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）逝世，終年85歲，他80年代開始擔任Chanel的藝術總監，進一步將Chanel提升至世界頂級時裝品牌的更高層次，時裝界對他的離世表示惋惜，形容世界損失一位創意天才。

筆挺西裝，配以太陽眼鏡、皮手套，再加上銀白色的馬尾，這一身造型，就是拉格菲爾德的象徵。

他生於德國漢堡，14歲時移居巴黎，高中學習繪畫與歷史，懂得英、法、德及意大利四國語言。

21歲勝出外套設計比賽，自此與時尚結下不解之緣，更獲知名設計師垂青擔任助理，其後正式成為設計師，與法國品牌Chloe合作，在服裝上保留優美簡潔造型，同時突顯熱情鮮明的設計概念。

1965年，意大利品牌Fendi提拔當時仍是新晉設計師的拉格菲爾德，自此一直平步青雲，擔任藝術總監，創造出著名的品牌標誌，令Fendi躋身高級時裝之列。

一絲不苟的他在1983年兼任法國品牌Chanel的藝術總監，延續品牌優雅形象之餘，更加以改革，為這個創立百多年的經典品牌賦予新生命。

除了與不同品牌合作，拉格菲爾德亦以自己名字創立時裝品牌，巧妙糅合古典與街頭風格。

性格果斷堅持，他曾經揚言絕不會辭職，會一直做到無法工作為止。

據報他數週前已經感到不適，上月更缺席Chanel春夏高級時裝表演，是他36年來首次未有露面。

拉格菲爾德當地週二早上在巴黎近郊的醫院病逝，終年85歲。

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