華為創辦人任正非指華為不會被美國持續扼殺

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華為創辦人任正非強調，華為不會被美國的持續打壓扼殺，美國不代表全世界，華為在各地都有投資，世界離不開華為。他又指女兒孟晚舟遭美國刑事起訴，是政治陷害，做法不可取。

任正非接受英國廣播公司專訪，是他的女兒孟晚舟去年12月被捕以來，首次接受外國傳媒訪問，任正非表示反對美國的指控，以及提出拘捕和引渡孟晚舟，認為這種是政治陷害，做法不可取，但會等待法院解決事件。

他批評美國一有問題，便用制裁手段對付他人，若美國以為拘捕孟晚舟可以打擊華為的生意那便抓錯人，他指華為有程序規章，不是單靠某個人，就算有天他本人不在，公司前進的步伐也不會改變。

美國持續打壓華為，並呼籲歐洲多國加入封殺，任正非強調美國不可能扼殺掉華為，他形容西方不亮還有東方亮，黑了北方還有南方，指出華為在世界多國都有投資，美國不代表全世界，世界也離不開華為，因為華為的設備比較先進，但他承認可能要暫時縮小規模應對，造成的潛在客戶流失亦可能帶來重大衝擊。

英國傳媒近日報道，隸屬情報機關的國家網絡安全中心評估認為，華為的潛在風險屬可控制範圍，英國政府將於數月後決定是否繼續採用華為的5G技術，任正非表示華為信任英國，希望英國政府亦信任華為，公司可能會將更大規模的投資，由美國轉移至英國。

任正非強調華為絕不可能從事任何間諜活動，亦不會接受任何人指使安裝電子後門，如華為有這樣做，他會解散公司。

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