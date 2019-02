華為創辦人任正非指華為不會被美國持續扼殺

【i-CABLE】

華為創辦人任正非強調,華為不會被美國的持續打壓扼殺,美國不代表全世界,華為在各地都有投資,世界離不開華為。他又指女兒孟晚舟遭美國刑事起訴,是政治陷害,做法不可取。

任正非接受英國廣播公司專訪,是他的女兒孟晚舟去年12月被捕以來,首次接受外國傳媒訪問,任正非表示反對美國的指控,以及提出拘捕和引渡孟晚舟,認為這種是政治陷害,做法不可取,但會等待法院解決事件。

他批評美國一有問題,便用制裁手段對付他人,若美國以為拘捕孟晚舟可以打擊華為的生意那便抓錯人,他指華為有程序規章,不是單靠某個人,就算有天他本人不在,公司前進的步伐也不會改變。

美國持續打壓華為,並呼籲歐洲多國加入封殺,任正非強調美國不可能扼殺掉華為,他形容西方不亮還有東方亮,黑了北方還有南方,指出華為在世界多國都有投資,美國不代表全世界,世界也離不開華為,因為華為的設備比較先進,但他承認可能要暫時縮小規模應對,造成的潛在客戶流失亦可能帶來重大衝擊。

英國傳媒近日報道,隸屬情報機關的國家網絡安全中心評估認為,華為的潛在風險屬可控制範圍,英國政府將於數月後決定是否繼續採用華為的5G技術,任正非表示華為信任英國,希望英國政府亦信任華為,公司可能會將更大規模的投資,由美國轉移至英國。

任正非強調華為絕不可能從事任何間諜活動,亦不會接受任何人指使安裝電子後門,如華為有這樣做,他會解散公司。

