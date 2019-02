【KTSF】

根據最新統計,Faccbook員工年薪中位數超過24萬美元,是灣區家庭收入中位數的兩倍。

這個數字同時也是PayPal普通員工的三倍,同時也比Google員工年薪中位數多出4萬元。

目前灣區家庭中位數創歷史新高,達118,000元,但還是遠遠不及Facebook員工的24萬元。

所謂年薪中位數的定義,包含本薪、配股、福利等等。

這份報告由Joint Venture Silicon Valley針對矽谷地區做的經濟報告,指出矽谷失業率創18年來新低,只有2.3%,去年又多了36,000個工作。

