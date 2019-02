【KTSF】

南加州Chino市發生撞死警員的車禍,死者是一名休班縣警,而肇事司機是一名華裔男子,他涉嫌在酒精和大麻影響下開車。

警方表示,在車禍中死亡的警員是28歲San Bernardino縣警Nicholas O’Loughlin。

週日凌晨12點半左右,O’Loughlin駕駛的pick up貨車,在Chino市內一個路口與一輛汽車相撞,O’Loughlin當場死亡。

肇事司機是26歲Alhambra居民Yijie Mao,他當時駕駛一輛2014年寶馬SUV。

警方表示,Mao當時在酒精和大麻影響下開車,他面對醉酒和在藥物影響下駕駛過失殺人的起訴。

