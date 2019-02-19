寒流吹襲灣區氣溫急降 Sierra山區大風雪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一股寒流週末吹襲灣區，雖然已經沒有下雨，可是氣溫仍然低於正常，預測本週都會寒冷，而剛過去的總統日長週末，Sierra山區有風雪，導致大塞車。

上週的風暴導致Sierra山區下大雪多處封路，加上正值總統日長周末，許多人前往當地滑雪，不少地方大塞車。

汽車需要上雪鏈，更拖慢了行車的時間，有駕駛者表示，塞車塞了幾個小時。

從中半島San Mateo開車去Reno的Siale Uhila表示，後悔開車。

Uhila說：”這裡很危險，我第一次安裝雪鏈，我來自San Mateo，我們帶孩子們前往Reno的Circus Circus酒店，早知如此，我們應該坐飛機。”

Sierra Nevada地區未來幾天天氣非常寒冷，週三、週四會下雪，國家氣象局臉書網頁的資料顯示，過去7天部分滑雪場錄得超過100吋，多過9呎的降雪。

至於灣區，寒流過後的冷空氣仍然未走，南灣和東灣Mt.Diablo和Mt.Hamilton山頂見到白雪，內陸城市、北灣和南灣地區，未來兩、三天最低氣溫只得華氏30多度，最高氣溫50多度。

沿海地區包括舊金山，最低氣溫40多度。

預測週二天晴，週三、週四有機會下驟雨，而到了週六舊金山農曆新年街會和大巡遊當天，應該不會下雨，而且不會好像週初航寒冷，舊金山當晚氣溫預料接近華氏50度。

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