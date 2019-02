寒流吹襲灣區氣溫急降 Sierra山區大風雪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一股寒流週末吹襲灣區,雖然已經沒有下雨,可是氣溫仍然低於正常,預測本週都會寒冷,而剛過去的總統日長週末,Sierra山區有風雪,導致大塞車。

上週的風暴導致Sierra山區下大雪多處封路,加上正值總統日長周末,許多人前往當地滑雪,不少地方大塞車。

汽車需要上雪鏈,更拖慢了行車的時間,有駕駛者表示,塞車塞了幾個小時。

從中半島San Mateo開車去Reno的Siale Uhila表示,後悔開車。

Uhila說:”這裡很危險,我第一次安裝雪鏈,我來自San Mateo,我們帶孩子們前往Reno的Circus Circus酒店,早知如此,我們應該坐飛機。”

Sierra Nevada地區未來幾天天氣非常寒冷,週三、週四會下雪,國家氣象局臉書網頁的資料顯示,過去7天部分滑雪場錄得超過100吋,多過9呎的降雪。

至於灣區,寒流過後的冷空氣仍然未走,南灣和東灣Mt.Diablo和Mt.Hamilton山頂見到白雪,內陸城市、北灣和南灣地區,未來兩、三天最低氣溫只得華氏30多度,最高氣溫50多度。

沿海地區包括舊金山,最低氣溫40多度。

預測週二天晴,週三、週四有機會下驟雨,而到了週六舊金山農曆新年街會和大巡遊當天,應該不會下雨,而且不會好像週初航寒冷,舊金山當晚氣溫預料接近華氏50度。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。