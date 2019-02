影評：帶偵探感覺的家庭劇情片《人盡皆知》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個家庭到西班牙度假,並也參加家庭中一場婚禮。期間發生的一起綁架事件,也令到這家庭出現裂痕 。

已經搬到阿根廷居住的Laura,藉著還在西班牙小鎮居住的妹妹的婚禮,帶著女兒和兒子回老家度假。熱鬧婚禮中展現大家庭的溫暖和表面上的快樂,Laura 和曾是戀人的Paco 重見,兩人的深情並沒有受到歲月和各自的家庭影響沖淡。Laura 女兒Irene 也火速的和當地的小伙子們搭訕作樂。婚宴晚上突然停電,Laura 視察女兒的時候發現Irene 被人綁架。但這並不是有錢家族,這家庭在為贖金困撓時,也揭發過去Paco 以低價買地的歷史。大家庭中的裂痕浮現,這場危機也將為這家庭帶來更永久的衝擊。

而在現實生活中的夫妻Penelope Cruz 和Javier Bardem,在影片中的舊情人關係,默契、真情輕易流露,感覺人物的真實。《Everybody Knows》的伊朗籍導演Asghar Farhadi,七年前憑著《一次別離 A Separation》,獲得奧斯卡最佳外語片。在六年前,將他一貫的複雜家庭戲劇特點,以影片《過去 The Past》帶出伊朗到法國巴黎。《Everybody Knows》當中的家庭劇這次搬到西班牙小鎮,也顯示出編劇導演Asghar Farhadi 將豐富、感性的創作跨過國界,體現眾人共同的人生經驗。

《人盡皆知 Everybody Knows》感覺是一部發生在大家庭中的偵探劇。獲得滿分五分的最佳評價,不該錯過。

電影網頁:http://focusfeatures.com/everybody-knows

Yet another intriguing family drama from Asghar Farhadi in “Everybody Knows”

“Screening Room” reviews “Everybody Knows”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: http://focusfeatures.com/everybody-knows