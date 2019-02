矽谷不少華裔高薪族仍屬單身 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區仍有不少到了適婚年齡單身的華人,結識不到異性,原因是否與職業有關?本台記者和數名單身人士了解過。

2月14日情人節,街上情侶一對對,難免會令單身的人士有想拍拖的念頭,因此每逢大時大節前,約會活動參加的人數,甚至網上交友平台的用户都會大幅增加。

2redbean市場總監Bessie Chen說:”非VIP用戶增加到50%,VIP增長到150%。”

有為單身人士做配對的紅娘表示,在矽谷,25歲到40歲之間,不少條件優越的高學歷的男女仍處於單身狀態,為什麼會出現這個現象呢?

本台接觸過在灣區工作並且單身人士,大家對自己找不到伴侶的答案都一致。

單身人士黃麗橋(Vicky Wang)說:”因為太忙,我自己是創業的,所以很忙,差不多工作24小時。”

單身人士李海童(Richard Li)則說:”之前有交往過女朋友,但是經常週末要加班,所以感情這一塊只能是往後放。”

單身人士顧慧瓊(Joan Ku)說:”在工作以後,你的社交圈子會少很多,除了白天上班外,大部分的時間都在工作上。”

有交友應用程式的市場總監表示,除了工作外,擇偶的要求亦成了交友的障礙。

Chen說:”這樣的人群,對另一半的條件要求比較高,除了年齡、然後學歷這個配之外,他們蠻注重和對方的性格、人品之類的,那麼這方面的話,其實你在找對象的時候,因為要考察的方面更多,所以找對象感覺更難。”

踏入社會工作,生活社交圈子變小,有上班一族表示,認識異性最快又最容易的渠道,就是透過網上的交友平台。

上班一族Addison說:”上網交友很好,因為甚麼人都有,你會有很多選擇,女士亦有很多選擇。”

但在網上的虛擬世界,難免令人缺乏安全感,所以有單身人士選擇參加單身派對,擴闊自己的交友圈子。

顧慧瓊說:”至少我覺得知道有這麼一個人在,而不是電腦,或是網絡背後的一個虛擬的人物的交談。”

參加者來到前枱,出示參加的證明,他們會給予一張寫上自己名字的貼字,貼在衣服上,再拿一張撲克牌,大家要跟隨號碼,在場地內尋找和自己號碼相同的人聊天,了解一下大家。

紅娘Julie Ma說:”一般來都是希望碰碰運氣,希望能找到自己的生活伴侶,這個是很大的要求,因為要找對象不是很容易的事情。”

業界人士指,舊金山灣區有很多工科背景的男生,他們平日接觸女性的機會比較少,亦不太會對女生主動,所以無論是從甚麼途徑交友,最後是取決於自己的心態。

