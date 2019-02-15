矽谷不少華裔高薪族仍屬單身 原因是甚麼（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區仍有不少到了適婚年齡單身的華人，結識不到異性，原因是否與職業有關？本台記者和數名單身人士了解過。

2月14日情人節，街上情侶一對對，難免會令單身的人士有想拍拖的念頭，因此每逢大時大節前，約會活動參加的人數，甚至網上交友平台的用户都會大幅增加。

2redbean市場總監Bessie Chen說：”非VIP用戶增加到50%，VIP增長到150%。”

有為單身人士做配對的紅娘表示，在矽谷，25歲到40歲之間，不少條件優越的高學歷的男女仍處於單身狀態，為什麼會出現這個現象呢？

本台接觸過在灣區工作並且單身人士，大家對自己找不到伴侶的答案都一致。

單身人士黃麗橋（Vicky Wang）說：”因為太忙，我自己是創業的，所以很忙，差不多工作24小時。”

單身人士李海童（Richard Li）則說：”之前有交往過女朋友，但是經常週末要加班，所以感情這一塊只能是往後放。”

單身人士顧慧瓊（Joan Ku）說：”在工作以後，你的社交圈子會少很多，除了白天上班外，大部分的時間都在工作上。”

有交友應用程式的市場總監表示，除了工作外，擇偶的要求亦成了交友的障礙。

Chen說：”這樣的人群，對另一半的條件要求比較高，除了年齡、然後學歷這個配之外，他們蠻注重和對方的性格、人品之類的，那麼這方面的話，其實你在找對象的時候，因為要考察的方面更多，所以找對象感覺更難。”

踏入社會工作，生活社交圈子變小，有上班一族表示，認識異性最快又最容易的渠道，就是透過網上的交友平台。

上班一族Addison說：”上網交友很好，因為甚麼人都有，你會有很多選擇，女士亦有很多選擇。”

但在網上的虛擬世界，難免令人缺乏安全感，所以有單身人士選擇參加單身派對，擴闊自己的交友圈子。

顧慧瓊說：”至少我覺得知道有這麼一個人在，而不是電腦，或是網絡背後的一個虛擬的人物的交談。”

參加者來到前枱，出示參加的證明，他們會給予一張寫上自己名字的貼字，貼在衣服上，再拿一張撲克牌，大家要跟隨號碼，在場地內尋找和自己號碼相同的人聊天，了解一下大家。

紅娘Julie Ma說：”一般來都是希望碰碰運氣，希望能找到自己的生活伴侶，這個是很大的要求，因為要找對象不是很容易的事情。”

業界人士指，舊金山灣區有很多工科背景的男生，他們平日接觸女性的機會比較少，亦不太會對女生主動，所以無論是從甚麼途徑交友，最後是取決於自己的心態。

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