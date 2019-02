海軍新戰鬥艦Tulsa停舊金山 軍艦有可特色（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國海軍最新的戰鬥鑑近日來到舊金山,並將於本週六舉行啟航儀式。

這艘海軍最新的戰艦現時停泊在舊金山海旁,近30號碼頭,是以奧克拉荷馬州第二大城市Tulsa來命名。

這裡是Mission Bay,當Tulsa號有行動或執行支援任務時,這裡就是放置武器及設備等的”儲物櫃”。

Tulsa號長421英呎,重約3,200噸,因為改用新的引擎,Tulsa號的移動速度比其他戰艦快近一倍,可達到時速45英哩,適合在沿海環境工作,對抗潛水艇及水雷等。

海軍初級中尉Anthony Soldavini說:”戰鑑入水很淺,移動得很快,可到達以往海軍船隻不能到達的地方,將來我們會有裝備打水雷戰,找尋水雷,以確保我們海域的航行自由安全。”

這些是前來支援的海軍臨時住宿的地方,小小的空間可以容納12個海軍。

船艙裏有健身設備、廚房及康樂室,有海軍士兵表示,船其實好像一個辦公室,並不是外界想像,需要長期在船上生活,每一天當值的時間完結,士兵就會回家。

Prem Chhay是船上少有的亞裔,他有一半華裔血統,另一半是越南裔及柬埔寨裔,Chhay從軍十多年,負責煮飯。

Chhay說:”這艘船不同於我曾到過的,我曾在兩艘戰艦上,這艘船艦移動得很快,我以前不會暈船,但現在就會。”

船長表示,由於Tulsa號加入很多高科技設備,很多任務會由小型無人飛機負責,因此在Tulsa號上的海軍士兵只有約70人,比一般艦隻少一半,負責開船的士兵,亦由以往的5至6人,減少至兩人。

此外,艦上亦有空間讓直升機降落。

大家想參觀這隻船還有一個機會,在週五下午1時至3時來到30號碼頭,只要帶一張有照片的ID,就可以免費上船參觀。

至於週六的啟航典禮亦開放給公眾,但就要預先在網上申請門票,Tulsa號啟航後會駐守在聖地牙哥。

