海軍新戰鬥艦Tulsa停舊金山 軍艦有可特色（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國海軍最新的戰鬥鑑近日來到舊金山，並將於本週六舉行啟航儀式。

這艘海軍最新的戰艦現時停泊在舊金山海旁，近30號碼頭，是以奧克拉荷馬州第二大城市Tulsa來命名。

這裡是Mission Bay，當Tulsa號有行動或執行支援任務時，這裡就是放置武器及設備等的”儲物櫃”。

Tulsa號長421英呎，重約3,200噸，因為改用新的引擎，Tulsa號的移動速度比其他戰艦快近一倍，可達到時速45英哩，適合在沿海環境工作，對抗潛水艇及水雷等。

海軍初級中尉Anthony Soldavini說：”戰鑑入水很淺，移動得很快，可到達以往海軍船隻不能到達的地方，將來我們會有裝備打水雷戰，找尋水雷，以確保我們海域的航行自由安全。”

這些是前來支援的海軍臨時住宿的地方，小小的空間可以容納12個海軍。

船艙裏有健身設備、廚房及康樂室，有海軍士兵表示，船其實好像一個辦公室，並不是外界想像，需要長期在船上生活，每一天當值的時間完結，士兵就會回家。

Prem Chhay是船上少有的亞裔，他有一半華裔血統，另一半是越南裔及柬埔寨裔，Chhay從軍十多年，負責煮飯。

Chhay說：”這艘船不同於我曾到過的，我曾在兩艘戰艦上，這艘船艦移動得很快，我以前不會暈船，但現在就會。”

船長表示，由於Tulsa號加入很多高科技設備，很多任務會由小型無人飛機負責，因此在Tulsa號上的海軍士兵只有約70人，比一般艦隻少一半，負責開船的士兵，亦由以往的5至6人，減少至兩人。

此外，艦上亦有空間讓直升機降落。

大家想參觀這隻船還有一個機會，在週五下午1時至3時來到30號碼頭，只要帶一張有照片的ID，就可以免費上船參觀。

至於週六的啟航典禮亦開放給公眾，但就要預先在網上申請門票，Tulsa號啟航後會駐守在聖地牙哥。

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