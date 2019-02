特朗普將宣布國家進入緊急狀態 以取得經費建圍牆

【KTSF】

特朗普總統週五表示,將會簽署公告宣布國家進入緊急狀態,藉此繞過國會取得興建邊境圍牆的經費。

國會兩黨週四已協商通過一項邊境安全撥款法案,將會為興建邊界圍欄撥款14億元,但遠較特朗普要求的57億元低。

特朗普週五說,非法移民進入美國,有如”國家被入侵”。

特朗普週五表示,將會要求撥款80億元興建圍牆,款項包括來自國會的14億元撥款,另外,他計劃透過頒發行政命令,調動國家緊急事務經費,包括從聯邦軍事建設和打擊毒品的撥款中抽調款項。

暫時未知哪些軍事項目會受到影響,不過白宮表示,總統不會調動應對緊急災難的撥款興建圍牆。

特朗普為興建圍牆頒布緊急狀態令的決定,遭到國會兩黨議員的反對,不過特朗普為了安撫保守派共和黨選民,以及不想外界認為他在建圍牆一事上敗北,仍一意孤行這樣做。

民主黨眾議院議長普洛西與參議院少數黨領袖舒默週五發出罕有聲明,指特朗普此舉是違法,完全濫用總統的權力,二人指特朗普無法實現承諾,要墨西哥付款興建圍牆,於是這樣做分散大眾的注意力。

預料特朗普正式簽署公告後,將會在國會受到阻撓,也會遭到法律挑戰。

