【KTSF】

南灣Santa Cruz縣週四下午有大樹倒塌,壓在一輛Cadillac Escalade汽車上,導致一名84歲老翁死亡,駕車的85歲老翁則嚴重受傷。

事發於下午3時半左右,兩名老翁當時正在Summit路以南的17號公路駕駛,途中一棵大樹突然倒下,壓著他們的汽車,駕車的老翁嚴重受傷,乘客則傷重不治。

事故導致另外大約十輛汽車發生碰撞,但只有Cadillac汽車上的人受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。