聖荷西UPS貨車司機遭挾持 男疑犯拒投降被警員擊斃

南灣聖荷西市週四晚有疑犯持槍挾持一名UPS貨車司機,大批警員到場和疑犯對峙,最後疑犯在逃走過程中被警方擊斃。

事發在週四下午5點半,兩名男女疑犯先向警員開槍,然後駕駛一輛黑色SUV撞上一輛警車。

兩人棄車逃跑後登上一輛UPS貨車,並挾持車上的司機逃跑。

警方對其展開追逐,並在87號公路設置路釘,試圖令貨車停下,雖然其後貨車爆胎,但仍然行駛了數英里,駛至Trimble和1街交界才停下。

雙方展開長達90分鐘的對峙,期間警方封鎖附近地區,要求民眾留在室內暫避。

本地五號台拍攝到男疑犯在車上手持一支步槍,當時正在講電話並做手勢,之後女疑犯下車投降,被警方拘捕,其後UPS貨車司機也被疑犯釋放,無受傷情況良好。

不過,車上的男疑犯拒絕投降,他突然拿著步槍跳出貨車,並跑到附近的一個停車場,但在過程中被警方開槍擊斃。

本地五號台的報導指,男疑犯曾在2012年犯下一宗挾持汽車和兩宗持械搶劫案。

