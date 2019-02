【KTSF】

北灣Sonoma縣的Russian河受到連場大雨影響,河水急劇上漲,週四晚水位越過洪峰線,接近37英呎,河水氾濫造成水浸,有居民指水深達膝頭,需要連夜撤離。

Sonoma縣警辦公室週四對住在海拔36英呎以下的居民發出撤離令,不少Guerneville居民週四晚就離家暫避。

本地五號台報導指,週四下午河水已經浸沒2英呎,晚上水位已經幾乎到達房屋的窗口,影響不少民居和商業,而匯合到Russian河的Mark West Creek溪流,也溪水氾濫浸沒部分地區。

縣警發言人表示,今次河水氾濫應該不會造成重大損失,因為當地的水浸一般要到40英呎才會造成重大損失。

氣象局預測,直到週五晚10點,水位才會退至洪峰線以下。

