房地產公司研究指越來越多人有意遷離灣區

【KTSF 鄭麗娜報導】

房地產經紀公司Redfin的研究表明,高昂的房價和擁堵的交通,使得越來越多人搬離灣區。

Redfin的一項新的研究顯示,灣區約有24%的上網搜尋者,正在尋找其他地方安家,而之前一年這個比例為19%。

該研究著眼於2018年最後3個月,發現在這期間Redfin用戶中,灣區居民最多搜索沙加緬度、波特蘭、西雅圖和奧斯汀的房屋,人數超過那些想要搬離紐約、洛杉磯和華盛頓的Redfin用戶。

西雅圖強大的經濟,相對較低的房價,以及較容易轉到其他科技公司工作,使該城市很吸引人搬去居住。

矽谷在去年增加了約20,500名外國移民,但也有22,300名居民外移。

許多人表示,現在的矽谷已經和從前大不一樣,居民”重新安置”(relocation)也成為當地許多房地產經紀人的業務一部分。

