房地產公司研究指越來越多人有意遷離灣區

【KTSF 鄭麗娜報導】

房地產經紀公司Redfin的研究表明，高昂的房價和擁堵的交通，使得越來越多人搬離灣區。

Redfin的一項新的研究顯示，灣區約有24%的上網搜尋者，正在尋找其他地方安家，而之前一年這個比例為19%。

該研究著眼於2018年最後3個月，發現在這期間Redfin用戶中，灣區居民最多搜索沙加緬度、波特蘭、西雅圖和奧斯汀的房屋，人數超過那些想要搬離紐約、洛杉磯和華盛頓的Redfin用戶。

西雅圖強大的經濟，相對較低的房價，以及較容易轉到其他科技公司工作，使該城市很吸引人搬去居住。

矽谷在去年增加了約20,500名外國移民，但也有22,300名居民外移。

許多人表示，現在的矽谷已經和從前大不一樣，居民”重新安置”（relocation）也成為當地許多房地產經紀人的業務一部分。

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