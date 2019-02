前FBI署理局長稱司法部高層曾討論逼特朗普下台

【KTSF 江良慧報導】

主流媒體透露,聯邦眾議院民主黨正在認真準備對特朗普的彈劾程序,與此同時,前聯邦調查局(FBI)署理局長Andrew McCabe首次公開證實,司法部高層之間曾經討論援引憲法第25修正案,逼特朗普下台。

McCabe接受 CBS《60分鐘》時事節目訪問透露,自己在時任FBI局長James Comey被炒魷後,立即採取行動,以確保通俄案繼續調查下去。

McCabe說:”我要確保本案立足穩固,在我之後就算有人要封案或或撒手不管都不行,除非他們先留下決策紀錄。”

在週四晚播出的節目中,McCabe也會提及司法部高層曾經討論援引憲法第25修正案,逼特朗普下台。

聯邦司法部不否認曾經就此展開討論,但就發表聲名說,副聯邦司法部長Rod Rosenstein不認為有根據去援引第25修正案,該修正案容許內閣閣員在相信總統不適任時,能夠集體通知國會把總統罷免。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。