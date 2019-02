【KTSF】

伊利諾伊州Aurora市週五下午發生職場槍擊案,至少一人死亡,4名警員受傷,受傷警員目前情況穩定,當局沒有透露他們是否中槍受傷。

Aurora市府發言人Clayton Muhammad表示,槍手已被制服,但尚未透露詳情。

Auroa市約有20萬人口,距離芝加哥以西約40哩。

事發於Henry Pratt公司,在該公司工作的John Probst說,他一聽到槍聲立即奔走到外面,他說他認得槍手,是公司的員工。

