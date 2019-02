【i-CABLE】

Google的立體衛星地圖最近支援台灣部份地區,卻一併令軍隊的愛國者導彈陣地無所遁形,令人擔心影響防衛部署,台灣國防部指會向Google跟進,要求對方作一些處理。

101大樓、故宮博物院這些台灣地標,Google立體衛星地圖下通通在螢幕呈現出來,但公開卻引發軍事隱憂。

位於新北市的新店山區營區部署的愛國者導彈陣地,4部發射架一覽無遺,畫質解像度高,彈種和型號都可清楚辨識。

台北陽明山的國家安全局平日重門深鎖,但立體衛星地圖下,裡面的建築物無所遁形,國防部稱會跟進。

Google的平面衛星地圖過往也顯示過台灣軍事裝備,有網民2013年在桃園地圖,發現相信是雄風2E飛彈發射車,也有掛彈車、中繼車等。

