前可口可樂公司一名美籍華裔科學家,被美國控告竊取總值約1.2億美元的商業機密,轉移給中國企業。

56歲、譯音游曉蓉(You Xiaorong)的科學家於2012至2018年間在亞特蘭大及田納西州公司工作時,竊取罐頭、食品及飲品罐內不含雙酚A塗層的化工技術,並將商業機密轉移給一名61歲劉姓中國公民的食品包裝公司生產。

美國司法部聲明指,游曉蓉其後獲得中國”千人計劃”的獎金,批評中國利用引進海外人才的”千人計劃”鼓勵及獎賞盜竊美國商業機密及知識產權。

