高糖不好,但不要以為選擇代糖就無事。

美國心臟協會和美國中風協會的最新聯合研究指出,每日飲兩杯或以上任何類別的人工糖份飲品,心臟病和血管閉塞中風的風險都會增加,而50歲以上的女性就容易早死。

之前未患過心臟病的女性,風險會更加高,有肥胖症或非洲裔的女性,患病風險也會加大。

曾經亦有研究指出,代糖飲品和中風、失智症、糖尿以及肥胖症有關連。

值得興幸的是,美國人已經注意這種情況,自從2016年,樽裝清水已經超越汽水成為最暢銷飲品。

