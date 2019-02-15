香港男童患癌赴美求醫 灣區民眾慷慨捐助醫療費

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，香港7歲男童李羿廷患了罕見的骨肉瘤癌症，她的媽媽為了給兒子一線生機，獨自帶兒子來美國治病，面對龐大的醫藥費，灣區本地一個慈善機構為李羿廷籌款，觀眾反應踴躍，至今籌到超過一萬元。

7歲的李羿廷去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤，而且癌細胞已經擴散。

羿廷的母親陳美儀說，香港的醫生表示化療失效，並建議羿廷接受舒緩治療，羿廷的父母不想放棄，幾經艱難找到德州休斯敦專門治療癌症的MD Anderson癌症中心。

去年年底陳美儀獨自帶兒子到美國醫病，羿廷剛完成第二輪化療，醫生正在觀察他的身體狀況，再決定下一步的治療方法，有可能需要長期住院。

羿廷沒有醫療保險，他的爸爸是消防員，也是家中唯一的經濟支柱，陳美儀表示，香港家裡積蓄和問親友借的錢快用盡。

灣區的樂助會S.O.W.為羿廷的醫療費用籌款，目標是50萬元，在短短兩天內，到週五下午為止已籌到12,200多元，捐款的人數超過一百人。

S.O.W.為Aidan籌款的網址是http://sowfoundation.org。

如果大家選擇用支票捐款，支票抬頭寫S.O.W.，註明給Aidan，郵寄地址是22274 Main St., Hayward, CA 94541。

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