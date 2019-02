【KTSF】

聯邦參議院週四表決以54對45票,通過任名William Barr出任聯邦司法部長。

參議員週四基本上都是按照黨派路線投票,確認Barr的任名。

Barr曾經在20多年前老布殊年代出任過聯邦司法部長,他成為司法部長後,將要負責監管獨立檢察官穆勒的通俄案調查。

Barr上月向參議院作證時,拒絕承諾會把穆勒的最終報告不經修改地公開,但就承諾會保持透明,並可以公開的盡量公開。

他也表示,不會讓特朗普在公開報告前作出修改,並答應在調查結束前保護調查。

