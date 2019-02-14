特朗普去年體重上升 正式列入肥胖水平

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特朗普總統去年體重上升，根據BMI指數，他已正式列入肥胖的水平。

白宮週四公布特朗普的健康報告，當中顯示身高6呎3吋的他，體重增至243磅，BMI指數處於30.4，BMI指數如超過30，便屬於肥胖水平。

特朗普於2016年9月就任總統前，體重是236磅。

特朗普沒有吸煙或喝酒的習慣，但他不太熱衷做運動，他最歡的體育活動是高爾夫球，他說平日在白宮走出走入，已有足夠的步行。

雖然體重較去年增了4磅，但總統醫生Sean Conley表示，現年72歲的特朗普，整體健康狀況算不錯，他在靜止時的心跳是每分鐘70次，血壓是118/80，處於正常的水平。

特朗普的肝、腎、甲狀腺功能也正常，體內的電解質和血細胞數目也正常。

另外，特朗普的膽固醇水平自去年以來也持續有改善，在2018年1月，他的膽固醇讀數是223，屬於偏高水平，醫生有處方藥物控制其膽固醇水平，目前已回落至196，壞膽固醇水平則由143回落至122，醫生的目標是希望降至120的水平。

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