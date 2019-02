特朗普去年體重上升 正式列入肥胖水平

【KTSF】

特朗普總統去年體重上升,根據BMI指數,他已正式列入肥胖的水平。

白宮週四公布特朗普的健康報告,當中顯示身高6呎3吋的他,體重增至243磅,BMI指數處於30.4,BMI指數如超過30,便屬於肥胖水平。

特朗普於2016年9月就任總統前,體重是236磅。

特朗普沒有吸煙或喝酒的習慣,但他不太熱衷做運動,他最歡的體育活動是高爾夫球,他說平日在白宮走出走入,已有足夠的步行。

雖然體重較去年增了4磅,但總統醫生Sean Conley表示,現年72歲的特朗普,整體健康狀況算不錯,他在靜止時的心跳是每分鐘70次,血壓是118/80,處於正常的水平。

特朗普的肝、腎、甲狀腺功能也正常,體內的電解質和血細胞數目也正常。

另外,特朗普的膽固醇水平自去年以來也持續有改善,在2018年1月,他的膽固醇讀數是223,屬於偏高水平,醫生有處方藥物控制其膽固醇水平,目前已回落至196,壞膽固醇水平則由143回落至122,醫生的目標是希望降至120的水平。

