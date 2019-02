【KTSF 馮政浩報導】

青少年吸煙的數字去年直線上升,是自從1999年以來最大增幅,專家歸咎是電子煙日趨普遍引致。

電子煙越來越流行,過去5年,阻止青少年吸煙的努力已經一掃而空。

根據疾病控制及預防中心(CDC)的報告,由2017到2018年,青少年吸煙者增加130萬人。

報告指出,龐大升幅的其中一個重要因素,是佔據超過七成市場電子煙龍頭Juul的營運。

Juul最近因為旗下的廣告被指針對青少年遭到猛烈評擊。

Juul星期一發聲明,表示已經停止在零售店售賣受青少年歡迎的Juul Pods,又承諾打擊21歲以下人士吸食電子煙的問題。

根據調查,有兩成的高中生以及5%的初中生聲稱,在過去一個月曾經吸食電子煙,而吸食香煙的頻率也有增加。

