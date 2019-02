舊金山新法讓同性伴侶獲退回多收物業轉讓稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週四是情人節,舊金山估值官朱嘉文公布去年度市內的結婚人數,她亦宣布一條新法例,為一些同性伴侶退回多收了的物業轉讓稅。

2008年,加州將同性婚姻合法化,不過同一年,因為選民通過反對同性婚姻的8號提案,同性婚姻被禁止5年,到了2013年,隨著聯邦最高法院裁定8號提案違憲,同性婚姻又再度合法化。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)表示,在同性婚姻未合法的期間,要結婚的同性伴侶,只可以向當局註冊成為”合法伴侶”(Registered domestic partner)。

由於”合法註冊伴侶”並不是”夫婦”,在稅制中不能夠享有與”夫婦”一樣的福利,州府當年因此通過法例,凡是向州府登記成”合法伴侶”的人,在法律上,都能夠享有與”夫婦”一樣的福利。

不過當年的情況比較混亂,除了向州府登記外,同性伴侶亦可向各地方政府登記,但在地方政府登記的同性伴侶,則不能享有稅務優惠,例如伴侶與伴侶之間的物業轉換,該物業就要重新估值。

為了平等對待這些同性伴侶,朱嘉文及洛杉磯的估值官去年提出AB 2663法案,當年曾經因為物業轉讓,多付了物業稅的同性伴侶可獲得差額退款,法案去年已經獲得通過。

朱嘉文說:”舊金山有悠久歷史,支持婚姻平權,也要在稅制上公平對待在一起的伴侶。”

朱嘉文表示,合資格獲退款的同性伴侶,可與她的辦公室聯絡,或者直接在網上辦理退稅。

另外,估值官辦公室亦公布2017至2018年度市府發放的婚姻證書有11,196張,過去5年間 一直保持平穩的數字。

至於週四情人節,舊金山市府會舉行特別的活動,朱嘉文指,根據往年紀錄,會有超過100對新人在此結婚*。

