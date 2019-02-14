舊金山新法讓同性伴侶獲退回多收物業轉讓稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週四是情人節，舊金山估值官朱嘉文公布去年度市內的結婚人數，她亦宣布一條新法例，為一些同性伴侶退回多收了的物業轉讓稅。

2008年，加州將同性婚姻合法化，不過同一年，因為選民通過反對同性婚姻的8號提案，同性婚姻被禁止5年，到了2013年，隨著聯邦最高法院裁定8號提案違憲，同性婚姻又再度合法化。

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）表示，在同性婚姻未合法的期間，要結婚的同性伴侶，只可以向當局註冊成為”合法伴侶”（Registered domestic partner）。

由於”合法註冊伴侶”並不是”夫婦”，在稅制中不能夠享有與”夫婦”一樣的福利，州府當年因此通過法例，凡是向州府登記成”合法伴侶”的人，在法律上，都能夠享有與”夫婦”一樣的福利。

不過當年的情況比較混亂，除了向州府登記外，同性伴侶亦可向各地方政府登記，但在地方政府登記的同性伴侶，則不能享有稅務優惠，例如伴侶與伴侶之間的物業轉換，該物業就要重新估值。

為了平等對待這些同性伴侶，朱嘉文及洛杉磯的估值官去年提出AB 2663法案，當年曾經因為物業轉讓，多付了物業稅的同性伴侶可獲得差額退款，法案去年已經獲得通過。

朱嘉文說：”舊金山有悠久歷史，支持婚姻平權，也要在稅制上公平對待在一起的伴侶。”

朱嘉文表示，合資格獲退款的同性伴侶，可與她的辦公室聯絡，或者直接在網上辦理退稅。

另外，估值官辦公室亦公布2017至2018年度市府發放的婚姻證書有11,196張，過去5年間 一直保持平穩的數字。

至於週四情人節，舊金山市府會舉行特別的活動，朱嘉文指，根據往年紀錄，會有超過100對新人在此結婚*。

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