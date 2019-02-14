國會兩黨達成邊境安全撥款法案 特朗普料會簽署

【KTSF 張麗月報導】

白宮說，特朗普總統會簽署國會兩黨協調出來的”政府撥款及邊境安全法案”，同時也會宣布在邊界的國家緊急狀態，以取得經費興建圍牆。

這個由兩黨協調出來的法案，當中除了對政府部門撥款之外，也建議撥款接近14億元，在德州與墨西哥接壤邊界，興建55哩長新的邊境屏障，但不是石屎圍牆，這個數目遠比特朗普要求的57億元建牆費為低。

法案也建議撥款十億在其他邊境安全事務，包括聘請75名移民法官和數以百計的邊境執法人員，撥款提供人道援助，以及改善邊境口岸的科技等．

此外，法案也同意維持非法移民覊留中心4萬將床位。

法案已在參議院表決通過，稍後提交給眾議院審議。

白宮表示，特朗普總統會趕在週五晚午夜前簽署這項法案，避免聯邦政府再度停擺，但同時特朗普也會宣佈南部邊界進入全國緊急狀態，以便取得足夠撥款，來興建他所要求的鋼筋水泥圍牆。

參議院共和黨領袖麥康尼說：”總統準備簽署法案，同時會簽發全國緊急令，我告知他，我支持全國緊急令。”

民主黨人就表明反對。

眾議長普洛西說：”首先，這並非緊急狀態，在邊界發生的是一場人道主義挑戰。”

之前已有不少分析指出，特朗普這項全國緊急狀態令，會引起法律訴訟而不能很快執行。

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