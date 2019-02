國會兩黨達成邊境安全撥款法案 特朗普料會簽署

【KTSF 張麗月報導】

白宮說,特朗普總統會簽署國會兩黨協調出來的”政府撥款及邊境安全法案”,同時也會宣布在邊界的國家緊急狀態,以取得經費興建圍牆。

這個由兩黨協調出來的法案,當中除了對政府部門撥款之外,也建議撥款接近14億元,在德州與墨西哥接壤邊界,興建55哩長新的邊境屏障,但不是石屎圍牆,這個數目遠比特朗普要求的57億元建牆費為低。

法案也建議撥款十億在其他邊境安全事務,包括聘請75名移民法官和數以百計的邊境執法人員,撥款提供人道援助,以及改善邊境口岸的科技等.

此外,法案也同意維持非法移民覊留中心4萬將床位。

法案已在參議院表決通過,稍後提交給眾議院審議。

白宮表示,特朗普總統會趕在週五晚午夜前簽署這項法案,避免聯邦政府再度停擺,但同時特朗普也會宣佈南部邊界進入全國緊急狀態,以便取得足夠撥款,來興建他所要求的鋼筋水泥圍牆。

參議院共和黨領袖麥康尼說:”總統準備簽署法案,同時會簽發全國緊急令,我告知他,我支持全國緊急令。”

民主黨人就表明反對。

眾議長普洛西說:”首先,這並非緊急狀態,在邊界發生的是一場人道主義挑戰。”

之前已有不少分析指出,特朗普這項全國緊急狀態令,會引起法律訴訟而不能很快執行。

