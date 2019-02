【KTSF】

一股強勁的風暴近日吹襲灣區,北灣Sausalito市週四早上發生山泥傾瀉,有兩間房屋被毀,一名女子曾一度被困在屋內,需要由消防員救出。

發生山泥傾瀉的位置是在Crescent大道夾Sausalito大道,有當地居民表示,泥石流大約發生在凌晨3時將他們驚醒,泥土壓倒房屋上,兩屋被完全摧毀。

另外,泥石流亦將一所位於Sausalito大道的房屋,連人帶屋一同從山坡下滑至Crescent大道。

當時屋內有一名女子被困,目前已經由消防員救出,需要送往醫院救治,暫未知道女子傷勢。

在剛過去24小時內,北灣有連場滂沱大雨,導致泥土吸收了大量的水份而變得非常鬆軟,出現下塌的情況。

當局仍在測量該區的山坡泥土的穩定性,為了安全起見,已經疏散了該區大約50户居民。

