報告指網上情緣詐騙案激增 去年騙款額逾億

週四是情人節,在這個尋找愛的季節,騙徒亦正尋找目標,有數據顯示網上情緣詐騙導致的損失,4年間激增了4倍。

聯邦貿易委員會(FTC)本週發表的報告顯示,去年有超過21,000人墮入網上情緣騙案的陷阱,受害人以中年人、老年人居多,涉及金額1億4,300萬,較2015年的數字增加4倍有多。

每名騙案受害人平均損失2,600元,70歲以上的受害人平均損失達到1萬元。

騙徒通常會在社交媒體及約會網站營造美好的形象來獵取目標,並以各種理由訛稱有緊急狀況,要求受害者出於愛而給錢他們。

FTC告訴大家,情緣騙案匪徒共有的特徵,騙徒通常只會在約會網站逗留很短的時間,就會要求受害人用私人電郵或短訊繼續聯繫,騙徒很快會向受害人表達愛意,一般都會訛稱自己在海外工作、正在旅行,又或者因生意失敗,而不能與受害人見面。

匪徒又會在不見面的情況下,用各種理由懇求受害人給錢。

FTC呼籲大家在發展網上情緣時,進展慢一點,謹慎一點,多問一些細節的問題,就會發現騙徒前後矛盾。

花點時間調查你的網上對象,如果發現這個人有其他的名字,就有可能是詐騙。

