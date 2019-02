【KTSF】

兩股強勁的風暴相繼吹襲灣區,除了大雨令河水上漲,道路水浸外,兩股風暴同時帶來時速高達每小時45英里的風速,導致大樹倒塌壓倒電線桿,造成灣區不少地區出現停電。

太平洋煤電公司(PG&E)表示,截至週四凌晨4時,灣區共有39,880户停電。

當中北灣有最多住戶受影響,共有15,200戶停電,在Vallejo市,共有6,920戶停電。

另外,在中半島地區也有8,365戶停電,舊金山有6,390戶,東灣有6,200戶,南灣有3,725戶。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。