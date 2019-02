【i-CABLE】

聯邦調查局公開一名連環殺人犯繪畫被殺害女子的畫像,希望找到死者的身分。

正在監獄服刑、78歲利特爾,去年供稱自己在1970至2005年間,在美國數十個城市謀殺逾90名女子。

他聲稱自己能清楚記得受害人的容貌、事發地點及經過,他憑記憶繪畫其中16名遇害女子的肖像。

聯邦調查局近日公開畫作,希望公眾能提供死者身分,協助警方破案。

當局早前亦公開另外兩幅畫像,當中的女子都已被認出。

警方是在7年前調查洛杉磯3宗兇殺案時,發現證據與利特爾的DNA吻合,他去年被判3次終身監禁。調查期間他承認曾殺害超過90名女子,當局相信是事實,但大部分都未偵破。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。