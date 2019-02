加籍藏族學生會主席被指支持藏獨惹中國留學生彈劾

【i-CABLE】

當中國人有選舉權的時候會如何利用呢?在多倫多一間大學,一名加拿大籍藏族女學生當選學生會主席,但其後有內地留學生發現她社交平台有支持藏獨傾向,觸發內地留學生發起聯署,有過萬人要求彈劾她,與此同時,亦有人聯署支持她。

加拿大籍藏族女學生齊美拉姆,在多倫多大學主修神經科學及心理學,她上周當選士嘉堡校區的學生會會長,但被校內的中國留學生指她支持藏獨,不滿她當選。

齊美拉姆在社交平台Instagram上寫著”自由西藏”,多張照片都有西藏的”雪山獅子旗”,齊美拉姆更指希望手機公司可加入這支旗做表情符號。

在去年一次遊行後,她更寫上”西藏不是中國的一部分”,她亦會出席支持西藏的集會,她形容自己小時候是居住在印度的”無國籍西藏難民”。

齊美拉姆的這些背景,中國留學生聲稱好多人投票時都不知道,被她蒙騙了,現在要將學費貢獻給藏獨事業令人氣憤,指有太多政治背景的人做學生會主席,會破壞留學生的感情與權益。

有中國學生發起聯署彈劾齊美拉姆,有過萬人簽署。

同時,齊美拉姆的社交平台出現大量的謾罵的留言,但齊美拉姆指負面言論只會激勵她運用智力與同理心來對抗無知,又指不擔心自己的安全,反而擔心加拿大人的權利會因此受損,形容中國政府的手伸得很長,以為這樣可以恐嚇她,她說有機會會與中國留學生分享她出任會長後希望推動的計劃。

